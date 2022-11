¿Formalizarán su romance? Luchito y Lucía de "La Ley de Baltazar" adelantan lo que se viene para ellos en la teleserie

23 nov. 2022 - 15:00 hrs.

Uno de los actores que se ha robado la película en "La Ley de Baltazar" es Luis Rodríguez, quien interpreta al tierno "Luchito" Gatica en la ficción.

Su interés amoroso es Lucía, rol que recae en María José Amaya. Ambos tienen Síndrome de Down y han demostrado que no existen limitaciones en su talento al momento de actuar.

La felicidad de Luis y María José por "La Ley de Baltazar"

Sobre su participación en "La Ley de Baltazar" conversaron en el matinal "Mucho Gusto", dejando en claro que es una oportunidad que no han desaprovechado.

María José Amaya confesó que desde siempre le ha gustado actuar y está feliz participando en su primera teleserie. "Me encanta leer los textos, los guiones.... me encanta", indicó.

Producto del gran éxito de la teleserie, la joven reconoció que la han detenido en la calle para pedirle saludos, siendo esta una de las cosas que más le gusta de su fama.

Luis Rodríguez luego tomó la palabra, señalando que, al igual que a María José, muchas personas lo felicitan en las calles y le dicen que es "seco" en la actuación.

"Me gusta mi personaje, se muestran millones de cosas como el ser influencer, la inclusión de una persona con Síndrome de Down... me gusta mi personaje", apuntó.

Rodríguez reconoció que el apoyo de su madre fue fundamental a la hora de querer participar en la teleserie. "Me apoyó mucho para estar en 'La Ley de Baltazar'", señaló.

Sobre el futuro de sus personajes, al ser consultados sobre un eventual romance entre ambos en la ficción, Amaya contestó que Luchito y Lucía "van despacito".

