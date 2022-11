"Para llegar al verano regia": Giulia Inostroza impacta con cambio de look y se llena de elogios

18 nov. 2022 - 12:00 hrs.

La joven actriz que participó en teleseries de Mega, Giulia Inostroza, sorprendió en redes sociales con un radical cambio de look, que compartió recientemente a través de Instagram.

Esta vez, la protagonista de "Ámbar" y quien interpretó a Beatriz Bandini en "Isla Paraíso", optó por cambiar el color de su cabellera, desde un castaño a un rubio casi platinado.

El cambio de look de Giulia

Durante la tarde del jueves 17 de noviembre, la actriz compartió un post en Instagram con varias fotos mostrando el cambio que tuvo en su cabello.

En la descripción, comentó: "Un nuevo look de rubia para llegar al verano regia que me hizo el talentoso Nicholas Hairstyle! ¡Les invito a revisar su cuenta si ustedes también quieren un fashion look! Estoy súper contenta con el resultado, ¿les gusta mi cambio de look?”.

Algunos de los comentarios que recibió fueron "preciosa", "te ves maravillosa" y "la Margot Robbie chilena".

Además, el estilista también subió un registro, donde se puede ver a Giulia mostrando su cabello en movimiento.

En el video, la actriz dijo: "Hola chicos, hoy me hice este pelo espectacular y pasé de rubia oscura a rubia clara. Está maravilloso, me encantó, estoy lista para disfrutar un verano rubia".

Revisa el registro acá

