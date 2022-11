Comentario de Black Panther: Wakanda Forever (sin spoilers)

11 nov. 2022 - 11:03 hrs.

Nadie apostaría que el estreno de Iron Man el 2008 implicaría la creación de una saga que abarcara hasta estos tiempos, de hecho Marvel tiene planificadas películas para estrenarse el 2025. Básicamente, el gigante de Disney se instaló en la escena como un obligado de la cartelera, una gran maquinaria llena de engranajes que produce películas y series sin parar ¿Problemas con los equipos de efectos especiales? Que no pare de producir ¿El mismo molde genérico para las historias? Vendió una vez, lo hará de nuevo.

Dentro de este artefacto llamado Marvel Studios se estrenó Black Panther: Wakanda Forever. El séptimo (si, leyó bien, séptimo) estreno del MCU en lo que va del año. La repetición cansa y agota. No es que no queramos ver adaptaciones de superhéroes, lo que pasa es que cuando 7 de las 10 salas en el cine proyectan la misma película del héroe en mallas, es inevitable no sentir hastío. La pizza es muy rica, pero no para comer una semana entera.

Ahora, la secuela de Black Panther tenía un ingrediente especial y es la lamentable muerte de Chadwick Boseman. ¿Cómo seguirá la historia sin su principal figura? Pues bastante bien, esto se soluciona de manera armónica y muy hermosa. Wakanda Forever, al igual que su predecesora, apuesta por un tono un poco más serio, usando el duelo como motor principal. Motor nuevo y todas sus piezas funcionan distinto. El reino de Wakanda ve amenazada su posición como superpotencia con la llegada de Tlalocan, un mundo submarino controlado por Namor. Las complicaciones políticas se toman, de manera somera, la trama, que se combina con el duelo de Wakanda por haber perdido a su rey.

La tentación era grande, Wakanda Forever pudo ser más dramática, convertirse en un homenaje de dos horas y media a Boseman, pero el director Ryan Coogler es un hombre inteligente y maneja muy bien la imagen del actor, dosis justas de nostalgia, suficiente para llegar al corazón. Entiende que esta película tiene que funcionar por sí misma.

Black Panther es una película sobre el duelo, sobre las fases de este y si bien por momentos parece sufrir turbulencias, el aterrizaje es satisfactorio y se llega a destino. En gran parte esto se logra gracias a las actuaciones. Angela Bassett se roba la película y su papel como la Reina Ramonda es de lo mejor que ha dejado el MCU en nivel de actuación. Por otro lado, el arco dramático de Shuri se lleva todas las palmas, es su película.

La cinta pierde ritmo durante la segunda mitad y se siente larguísima. En parte lo es, son más de dos horas y media, pero se siente mucho más. La mezcla de drama y la sobreexplotación de ciertas historias termina creando bajones. Las escenas de acción están bastante bien y las presentaciones del mundo marino son perfectas, aunque las escenas bajo el agua se sienten incómodas.

El gran problema de las últimas mega producciones de Marvel (Dígase Spider Man No Way Home y Dr Stranger Multiverse of Madness) es que más que una película, esperamos un desfile carnavalesco de cameos y personajes nuevos, acompañado por carros alegóricos de nostalgia. No importaba que el guión fuera malo o la estructura deficiente, queremos ver al Hulk de Lou Ferrigno conviviendo con el de Eric Bana, Edward Norton y Mark Ruffalo.

Black Panther 2 vuelve a ese cine que parece que Marvel olvidó, que es hacer una película para ella misma. Wakanda Forever no depende de un complejo entramado de películas, series y spin-off. Sí, está dentro del Universo MCU y por supuesto que toma de ahí, tiene que tener bifurcación con otras entregas, así funciona el cine comercial de hoy. Pero es sobre todo una película de Black Panther, sobre el mundo de Black Panther.

Namor es un personaje sumamente interesante, pese al ridículo origen de su nombre en el peor uso de un nombre para la trama desde el Martha de Batman v Superman. Por lo demás, Tenoch Huerta tiene una muy aceptable interpretación. El personaje de Riri Williams pareciera estar flotando en la historia, como si se hubieran olvidado agregar al personaje y lo hicieran sobre la marcha. Demás está decir que Letita Wright, Lupita Nyong’o y Martin Freeman están correctos.

Wakanda Forever se posiciona a trompicones como una de las mejores películas de la Fase 4 del MCU (Con el permiso de Dr Strange Multiverse of Madness) Una digna secuela que se mueve con torpe elegancia entre los homenajes, el drama, la política y el complejo entramado del MCU. El espíritu de Boseman más alto que nunca, Wakanda por Siempre.