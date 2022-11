Hasta encontró el amor: Camila Nash cuenta detalles de su nueva vida en México

10 nov. 2022 - 14:00 hrs.

La recordada exchica reality Camila Nash hace algunos meses armó sus maletas y decidió mudarse a México, específicamente a la capital del país azteca, Ciudad de México.

Mediante su cuenta de Instagram, durante el último tiempo ha estado subiendo imágenes desde su nuevo hogar, actualizando así a sus seguidores sobre su vida.

"Es un hermoso país"

Durante esta semana, Nash decidió abrir la ya conocida dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, permitiendo que le llegaran todo tipo de consultas.

Una de ella fue referida, en concreto, sobre por qué había decidido irse a vivir a México. Al respecto, entregó una respuesta completa, pormenorizando todos los detalles de su decisión.

"Amé la cultura, son muy amables, respetuosos y buena onda. Es un hermoso país, enorme, lleno de cultura, verde y no hace frío. Ah, y la comida...", señaló.

Revisa la historia

Historia de Camila Nash

Luego le repitieron la misma pregunta, aunque esta vez, decidió entregar una reflexión sobre su nueva vida alejada de Chile.

"A veces no lo tengo muy claro... pero no me arrepiento. Pienso que eso es lo más importante... primera vez que vivo fuera del país y ha sido una experiencia enorme. Estoy fascinada", aseveró.

Revisa la historia

Historia de Camila Nash

Cabe precisar que en dicho país además encontró el amor, a quien conoció en Tulum en el mes de junio de este 2022. Actualmente, llevan 4 meses de relación, señaló en otra historia, donde lo presentó públicamente.

Revisa la historia

Historia de Camila Nash

Todo sobre Famosos chilenos