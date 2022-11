Arriesga operación: Valentín Trujillo sufrió caída y se fracturó una de sus muñecas

10 nov. 2022 - 10:25 hrs.

Ximena Trujillo, hija del destacado pianista Valentín Trujillo, comunicó a través de redes sociales una noticia que preocupó a los fanáticos del músico.

En su Twitter, la descendiente del hombre de 89 años, subió un video en donde se aprecia que el "maestro" tiene una de sus muñecas fracturadas.

"Solo buena energía"

La hija del "tío Valentín", como también es conocido el pianista, publicó un clip en donde aparece el músico sentado en su instrumento, interpretando junto a su nieto la canción "The very thought of you" de Nat King Cole.

En la descripción del tuit, Ximena escribió: "Hoy (miércoles 9 de noviembre) mi viejito amado se cayó y fracturó su muñeca. Le redujeron fractura y yeso".

"A esperar 7 días y rogar que no sea necesario operar. Antes de ir a la clínica, con dolor y fracturado, le pidió a su nieto Pedro que le cantara. Me atrevo a pedirles solo buena energía", añadió.

Fue cosa de minutos para que el tuit obtuviera más de 10 mil "me gusta" y cientos de comentarios, de parte de los fanáticos de Valentín Trujillo, quienes le desearon lo mejor en estos días que vienen para que no sea necesaria la intervención clínica.

"Esperando que la evolución sea muy positiva", "abrazo fuerte para ustedes", "de todo corazón espero que no tengan que operarlo", "muchas buenas energías para él y para la familia", "grande tío Valentín", "todo el cariño", son algunos de los mensajes que se pueden leer en el posteo.

Revisa el mensaje

Hoy mi viejito amado se cayó y fracturó su muñeca izquierda. Le redujeron fractura y yeso. A esperar 7 días y rogar q no sea necesario operar. Antes de ir a la clínica con dolor y fracturado, le pidió a su nieto Pedro, q le cantara. Me atrevo a pedirles sólo buena energía 🙌🏻❤️🙌🏻 pic.twitter.com/7FnecfhVTI — Ximena Trujillo 🇨🇱✊🏼🇨🇱 (@XTrujis) November 10, 2022

