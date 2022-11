El consejo sin filtro de Don Francisco a Mauricio Pinilla: "Mi terapeuta te diría que te tranquilices"

04 nov. 2022 - 19:45 hrs.

Una particular y sincera entrevista con Mario Kreutzberger fue la que tuvo Mauricio Pinilla. El animador le dio un claro consejo el exfutbolista.

Pinilla, quien actualmente trabaja como comentarista para Radio Agricultura, recibió a Don Francisco en su programa "Fuera de Área", donde el presentador hizo un llamado a participar en la Teletón 2022.

Mientras conversaban sobre diversos aspectos, el deportista aprovechó la distensión para realizar una particular pregunta a su invitado.

"Mi terapeuta te diría que..."

"¿Qué consejo me daría su terapeuta?", le preguntó la exfigura de la Universidad de Chile a Kreutzberger, quien no tuvo reparos en darle una respuesta sin filtro, a raíz de las polémicas que ha protagonizado Pinilla en el último tiempo.

El icónico conductor de Sábado Gigante le contestó tajante: "Que te tranquilices, y que enfrentes la vida".

"Hay una etapa en que uno se cree lindo, no hay nadie que no se crea lindo, y es una etapa difícil. Entonces, cuando uno se da cuenta de que no es tan lindo, tiene que construir para adelante", reflexionó el comunicador.

En este sentido, destacó la importancia de la familia. "Para lograrlo, en cualquier cosa, esta es una opinión muy personal, tiene que haber alguien que cuando uno se eleva mucho, como un volantín, lo tire para abajo, y cuando se va a pique, te tome y diga 'levántate', y ese casi siempre es la pareja de uno".

Recordemos que durante el mes de abril Pinilla puso fin a los rumores de separación y anunció el fin de su matrimonio con Gissella Gallardo, la madre de sus tres hijos.