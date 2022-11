Metaverso: En qué va la nueva tierra prometida por Mark Zuckerberg

Hace un año, Mark Zuckerberg anunció que en un futuro cercano lo suyo sería Meta en vez de Facebook; desde entonces, Metaverso, Meta y Zuckerberg son nombres que se repiten cada vez que se hace referencia a este “nuevo” mundo virtual, acaparando el interés de la prensa y, por supuesto, tomándose las redes sociales.

Pero el Metaverso es mucho más que el proyecto del fundador de Facebook. Se trata de mundos virtuales persistentes, interconectados entre sí e interconectados de forma natural y continua con la realidad física, habilitando nuevas experiencias y jornadas digitales.

Hay quienes piensan, con justa razón, que ya contamos con experiencias de realidad virtual, por ejemplo, mediante el uso de cascos 3D, auriculares, gadgets, que permiten una mayor inmersión. Sin embargo, el Metaverso va más allá. En primer lugar, permitirá una inmersión de lo real en lo virtual y de lo virtual en lo real. Un segundo aspecto que marca la diferencia es que esta inmersión se producirá en un nivel que aún vemos apenas en la ficción, según informa un documento diseñado por NTT DATA.

.@MetaQuestVR Pro is our first full-color mixed reality headset, with a sleeker design and eye tracking to help you feel more present with others in the #metaverse. Pre-order today at https://t.co/IfpKXEHWsQ. pic.twitter.com/Gv7BMahoJF