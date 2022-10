Helhue Sukni se lanza contra los colegios y advierte que no realizará más saludos para alianzas: "Me tienen aburrida"

30 oct. 2022 - 09:00 hrs.

Durante estas semanas, son muchos los colegios que se encuentran realizando las celebraciones escolares, conocidas como las "alianzas".

Uno de los desafíos que en general se plantea a los alumnos, es de pedirles saludos a los famosos. Antes, era común ver en las afueras de los canales de televisión, a estudiantes que esperaban pacientemente a las celebridades para grabar un video en donde mencionan a la alianza.

No obstante, las redes sociales han permitido obviar ese paso, y ahora se piden directamente a través de mensajes privados.

"Me tienen aburrida"

Bien lo sabe la mediática abogada, Helhue Sukni, quien se cansó de las solicitudes de sus fanáticos más jóvenes y pidió que no lo siguen haciendo.

En un clip que subió el pasado martes a sus redes sociales, expresó que "mucha gente me pide que le haga videos de las alianzas, que haga videos de la alianza no sé cuánto, del colegio tanto. Este va a ser un video general, porque no hago ningún video más para las alianzas, me tienen hasta acá a la conch... me tienen aburrida".

Luego, tras mencionar varios colores como posibles alianzas escolares, pidió a los colegios que "hagan cosas entretenidas como lo hacía la tía Helhue cuando era joven, hace 150 años, pero no importa, era tan entretenido. Ahora todo el mundo anda huev... con los saludos".

"A la gente que me conoce, no hago más videos, para que no me hue... más", dejando en claro que no tiene intenciones de seguir apoyando esta práctica que hace años se volvió cada vez más común.



