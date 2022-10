Especial Terror: Cinco producciones para ver este Halloween

28 oct. 2022 - 17:30 hrs.

Halloween es la fecha ideal para ver cine de terror. No hay excusas, nadie juzga, todos felices. El género del terror es casi tan antiguo como el cine mismo. La Mansión del Diablo de George Melies es considerada la primera película del género, se estrenó en 1896 y duraba 3 minutos. Desde ese punto hasta hoy son millones las películas disponibles para aterrorizarse.

Listas hay muchas, acá tienen una más. Tres producciones para ver durante las oscuras noches de Halloween.

Barbaro (StarPlus)

Llega a StarPlus el último fenómeno de terror. Estrenada hace unos meses, Barbaro narra la historia de Tess, quién alquila una casa donde pasar la noche durante una visita a Detroit. Cuando llega, descubre que ya hay un hombre habitando la vivienda, pero decide quedarse, de todas formas. Una historia visualmente súper interesante y con un manejo de los tiempos genial, ahí radica su terror, al uso de los espacios y los planos que acompañan con maestría la historia. Una película que arranca por un lado, y gira rotundamente hasta llegar a un experimento sumamente satisfactorio. Una de las gratas sorpresas del año que demuestra que se puede hacer cine comercial que escape de las estructuras clásicas del género de terror.

El Gabinete de Curiosidades de Guillermo Del Toro (Netflix)

Guillermo Del Toro es uno de los nombres más connotados del terror y la fantasía en el siglo XXI. Además de su innegable carisma, el mexicano era el nombre perfecto para liderar una serie de antología. Tal como Rod Serling en La Dimensión Desconocida o el Guardián de la Cripta en los Cuentos de la Cripta, Del Toro presenta una serie de historias cortas dirigidas por distintos nombres como Ana Lily Amirpour, Panos Cosmatos y David Prior. Antologías de terror que van directo al hueso y aterran desde lo simple. No es una serie de grandes giros y de temas complejos, son historias normales y mundanas que se ven interrumpidas por el horror, la maldad y lo sobrenatural.

30 Monedas (HBO)

Alex de la Iglesia es uno de los nombres más reconocidos de la industria cinematográfica de España y su serie 30 Monedas debe de ser uno de sus proyectos más personales. 30 Monedas cuenta la historia de un remoto pueblo español que ve la llegada de un nuevo sacerdote y con él la llegada de extraños hechos paranormales. La clásica historia de “pueblo chico, infierno grande” pero con el sello de De La Iglesia, un director con auténtico amor por el horror. El rol de la Iglesia y la fe ciega de un pueblo en una historia con toques Lovecraftianos que ya tiene su segunda temporada en producción.

10 Cloverfield Lane (Amazon)

El 2008 se estrenó Cloverfield: El Monstruo. Una película que se estrenaba en el marco de la moda del found footage. La película tuvo bastante éxito y un par de secuelas que expanden el universo. Una es 10 Cloverfield Lane. Luego de un accidente de auto, una mujer despierta dentro de la casa de un hombre que dice haberla salvado y dice que no puede salir de la casa, debido a un ataque químico. De ahí en adelante ocurre una tensa y claustrofóbica película llena de desconfianza y terror. Inteligente y sublimemente hecha por Dan Trachtenberg y con una actuación sublime de Mary Elizabeth Winstead y John Goodman.

La Noche de los Muertos Vivientes (Paramount)

Si la idea es recurrir a los clásicos, La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero se posiciona como la mejor opción. La película de 1968 supuso una revolución para el cine de terror. George Romero no solo inventó el género, si no que influenció a una larga lista de directores. Los zombies son reconocidos como una de las grandes alegorías del cine de horror. El consumismo y la forma en actuar de las masas fue evolucionando en la misma saga de Romero. La Noche de los Muertos Vivientes fue la primera película de terror en presentar un protagonista afroamericano y además marcó una regla de oro que se mantendría en todas las grandes producciones: Los malos no son los zombies, son los humanos expuestos a situaciones límites.

