"Que este año la vida te sorprenda": La 'Pitita' de Pituca sin Lucas cumplió 20 años

27 oct. 2022 - 12:00 hrs.

Sofía Bennett, la actriz tras la recordada María Piedad "Pitita" Risopatrón de la exitosa teleserie de Mega, "Pituca sin Lucas", celebró durante esta semana sus 20 años.

La destacada actriz chilena Magdalena Max-Neef, quien es la madre de Sofía, le dedicó un tierno saludo de cumpleaños a través de su cuenta de Instagram.

"Me gusta tanto ser tu mamá"

Magdalena realizó un tierno video que publicó en la mencionada red social, en la que aparecen diferentes fotos de Sofía desde que era una niña hasta su presente adultez.

En la descripción partió escribiendo: "Cuando era chica le decía mi garrapata, porque estaba siempre pegada a mí. Fue la última en dejar de dormir conmigo y la verdad es que la extraño".

"Te quiero infinito mi niña preciosa, paranoica, justa, fashion, guaguatera, cariñosa, estudiosa, aunque te cargue, eficiente, regalona y tan genuina", añadió.

Por último, sentenció que "me gusta tanto ser tu mamá, me entretiene y me hace profundamente feliz. Que este año la vida te sorprenda con puras cosas buenas, bonitas y entretenidas. Te amo".

La publicación se llenó de likes y comentarios de parte de los seguidores de Magdalena, quienes solo tuvieron felicitaciones para la joven que, oficialmente, cambió de folio.

Revisa la publicación

Cabe destacar que Sofía Bennett actualmente se encuentra cursando el segundo año de la carrera de derecho, en la Universidad Diego Portales.

