"Está bien, pero cansada": Cecilia Bolocco revela cómo su madre está enfrentando su tercer cáncer

Hace algún tiempo, la familia Bolocco reveló que su matriarca, Rose Marie Fonck, se encuentra, a sus 86 años, diagnosticada por tercera vez de cáncer de mama.

La madre de las celebridades de televisión, Diana y Cecilia Bolocco, tiene cáncer en su mama izquierda, mismo lado donde está el corazón, por lo que los tratamientos de irradiación para eliminar el tumor no han podido ser completamente eficaces, debido a que pueden afectar al órgano vital.

El estado de salud de Rose Marie Fonck

Así lo explicó la propia Cecilia Bolocco, en una entrevista con LUN, donde reveló cómo se encuentra actualmente de salud la octogenaria mujer.

"Está bien, pero cansada", confesó Cecilia, quien lamentó que durante el primer tratamiento su madre no hubiese recibido terapia de protones, la misma que tuvo su hijo Máximo y que le permitió eliminar el tumor que este último tenía en su cerebro.

"Ojalá en su momento hubiese sido tratada con la tecnología que quiero traer a Chile, la tecnología de protones. A ella la trataron con radioterapia convencional, que es en base a fotones y es muy útil. Puede también curar el cáncer, pero hay tipos de cáncer que se benefician demasiado con la tecnología de protones", explicó.

Ahondando en este punto, ejemplificó que "si irradias la mama izquierda con fotones (que es la radioterapia con mayor disponibilidad en Chile), atraviesa tu organismo y, por lo mismo, no puedes irradiar con tanta intensidad porque ahí está ubicado el corazón".

"Mi madre fue irradiada, pero de manera muy conservadora, para no dañarle por supuesto su corazón. No obstante, no pudo erradicar al 100% el cáncer. A los 10 años le apareció en el mismo lugar. Ahora está en el tercer cáncer. Si hubiese sido irradiada con protones, se pudo erradicar por completo", señaló.

Para concluir, hizo un diagnóstico de la situación oncológica en nuestro país, señalando que "hay mucho que realizar para cambiar la realidad del cáncer en Chile".

