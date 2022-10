"Juego de Ilusiones": Personaje de la nueva teleserie de Mega estará inspirado en Marcianeke

24 oct. 2022 - 17:00 hrs.

"Juego de Ilusiones", la nueva teleserie de Mega que sucederá a "Hasta Encontrarte", mezcla un elenco experimentado con debutantes en el género televisivo.

Uno de ellos es Nicolás Rojas, conocido por ser el protagonista de la serie "Zamudio", quien realizará su primera teleserie gracias a "Juego de Ilusiones".

Y el personaje con el cual entrará a las telenovelas es bastante particular, debido a que tiene de inspiración a nada más ni nada menos que Marcianeke.

"Es una gran responsabilidad"

Así lo reveló en una conversación con Publimetro, en donde indicó de entrada que está satisfecho con su arribo al área dramática de Megamedia.

"Me siento muy feliz. Creo que, terminando este año, llegar a Mega ha sido una de las cosas buenas que me ha pasado, porque además Joaquín Mardones (su personaje en la teleserie) me está desafiando", reconoció.

Mardones se caracterizará por ser un joven fanático del trap, las peleas y las carreras clandestinas. Para llegar a este personaje, asumió que decidió inspirarse en Marcianeke.

"Es una gran responsabilidad, respecto de la cual espero estar a la altura haciendo un trabajo que sea emocionante y grato para todo el público que nos ve", indicó, destacando que se fijo en Marcianeke por "su espontaneidad, eso es lo que nos gusta a todos y todas".

Sobre su papel en "Juego de Ilusiones", adelantó que los televidentes podrán "divertirse con las locuras y emociones que Joaquín les trae. Va a vivir el amor de una manera fulminante y eso le traerá a veces algunos problemas".

"Juego de Ilusiones" estará protagonizada por Julio Milostich y Carolina Arregui, acompados de Magdalena Müller, Alejandra Fosalba, Etienne Bobenrieth, entre otros reconocidos actores y actrices.

