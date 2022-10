"Nos gustaría verte pololeando": Carla Ballero confiesa qué le dicen sus hijos debido a su larga soltería

24 oct. 2022 - 10:00 hrs.

La modelo Carla Ballero, a sus 44 años, se encuentra soltera desde hace bastante tiempo, y no tiene problemas con aquello.

"Estoy llena conmigo misma. Gracias a Dios me está yendo bien, trabajando en lo que me gusta, ando súper tranquila", confesó en una conversación con Las Últimas Noticias (LUN), en la cual manifestó estar feliz con su vida actual.

Hijos de Carla quieren verla en pareja

Sin embargo, Ballero ha recibido "presiones" de parte de sus tres hijos, quienes le han preguntado cuándo es que estará en una nueva relación.

"Me dicen, 'mamá, nos gustaría verte pololeando, ¿cuándo vas a pololear?'. Sienten que por ellos yo no rearmé mi vida. Eso me lo han dicho. Yo les digo, 'oye, nada que ver, es responsabilidad mía, yo he tomado esta decisión'", contó.

Los retoños de Carla creen lo anterior debido a que, durante los últimos años, la modelo ha estado de forma abnegada criándolos y preocupándose de sus necesidades.

"Para mí ha sido muy importante el proceso de estar con ellos, mis hijos me tienen 24/7. Yo no tengo nana, hago todo. Eso ha sido muy enriquecedor como persona. Me ha engrandecido ser mamá", sostuvo.

Uno de los motivos por los cuales Carla Ballero ha preferido estar soltera, no es porque no le guste el compromiso. Las relaciones amorosas le gustan, pero los hombres con los que ha salido no están preparados para algo serio.

"Cuando a mí me ha gustado mucho alguien me he dado cuenta que esa persona no vale toda la entrega desplegada. La gente de hoy no se compromete tanto. Yo soy súper comprometida y me da nervio porque puedo ser muy entregada. Y claro, en ese escenario puedo salir muy dañada si no soy correspondida", señaló.

Si bien no ha tenido experiencias satisfactorias, cerró la entrevista con un mensaje de esperanza. "Creo que va a llegar alguien. Siento que las cosas se ponen en orden con sus propios tiempos. Por algo no tengo novio, pololo, hombre. No he estado lista para eso", concluyó.

