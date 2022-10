"Ojalá no me pase nada": Helhue Sukni preocupa tras revelar que está sufriendo problemas de salud

20 oct. 2022 - 17:00 hrs.

La mediática abogada chilena Helhue Sukni reveló en un nuevo video, subido a sus redes sociales, que se encuentra atravesando serios problemas de salud, debido a la sobrecarga de trabajo a la que se ha visto expuesta últimamente.

Sukni arremetió directamente contra sus clientes, culpándolos a ellos por el estrés que ha pasado durante estos días, en los que incluso ha sentido su pecho oprimido.

Tras quejarse de que los médicos de la clínica en donde había negociado su liposucción y estiramiento facial no quieren operarla, debido a su adicción al cigarrillo, expuso sus problemas.

"Quedé con dolor al pecho"

"Me duele el pecho, estoy aburrida. Estoy aburrida fundamentalmente de la gente que no entiende", partió contando, para luego señalar que entre sus clientes hay algunos que le insisten e insisten en llamarla, exigiendo medidas de la justicia que suelen tomar tiempo y no son inmediatas.

De hecho, contó que tiene dos causas complicadas. La primera de ellas es de una persona que fue sorprendida con gran cantidad de droga, y otra de un joven que está siendo procesado por balear a otra persona y por porte ilegal de armas.

"La familia no quiere entender que tienen que esperar, aunque lleve preso 15 meses. Mala cuea (sic.), tienen que esperar, porque en el fondo arriesgan 10 años, o más", explicó.

"Yo de verdad no entiendo por qué a uno la hueve... tanto. La verdad que hoy quedé con dolor al pecho, ojalá no me pase nada. A lo mejor el cigarro me va a cagar, yo creo que no. Yo creo que me va a relajar. Ya estoy cansada amigos, por eso he andado súper bajoneada", lamentó.

Al cerrar el video, Sukni le dedicó a un mensaje a sus clientes. "¡Déjenme trabajar! Yo no paro (...) ya basta, la hue... sobrepasó los límites, de verdad, que estoy cansada", concluyó.

Revisa el video

