"Cómo se les puede ocurrir": Viñuela descarta llegar a reemplazar a Daniel Fuenzalida tras su salida de 'Me Late'

19 oct. 2022 - 10:00 hrs.

Este fin de semana se conoció el término del programa "Me Late" de TV+, uno de los pocos espacios de farándula que aún quedaban en la televisión chilena, conducido por Daniel "Huevo" Fuenzalida.

Uno de los panelistas del extinto programa, Sergio Rojas, comentó que la gerencia del canal tenía intenciones de reemplazar el programa por otro de similares características, con nuevos conductores y comentaristas.

Tras señalar lo anterior, comenzó a circular en la prensa que "Me Late" regresaría, aunque con otro nombre, esta vez conducido por José Miguel Viñuela.

¿Qué piensa José Miguel Viñuela?

En redes sociales, al conocerse que Viñuela supuestamente llegaría a ocupar el espacio que dejó el "Huevo", comenzaron a atacarlo, acusándolo de deslealtad por la decisión que habría tomado de liderar el nuevo programa de la señal.

Durante este martes 18 de octubre, en su programa "Desde mi cocina con la Nené", Viñuela descartó de plano haber tomado dicha decisión.

De entrada, expuso que "no voy a hacer un matinal con Raquel Argandoña. No sé de dónde sacaron eso, y es falso. Tampoco voy a hacer 'Me Late', ni de panelista. Cómo se les puede llegar a ocurrir que sería tan hu... de hacer 'Me Late', es que ustedes me creen qué. Es un programa que hizo Daniel Fuenzalida".

"Me encontré con gente que decía: ‘Oye hue... maric... Le aserruchaste el piso al Huevo’. Gente que tira mierda sin siquiera preguntar. Si tengo algo que contar, lo voy a hacer acá", agregó.

"Nunca me he cagado a nadie,al contrario, ustedes saben, me cagaron con plata, en otros rubros, y me la he tenido que comer solito", cerró sobre este punto.

Revisa las declaraciones de Viñuela (minuto 7)

