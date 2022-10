Las "cocoteras" de Rojo: Maura Rivera habla sobre su supuesta enemistad con Yamna Lobos

17 oct. 2022 - 15:00 hrs.

Este fin de semana, Instagram quedó totalmente revolucionado luego que se viralizaran fotos de Selena Gomez y Hailey Bieber, abrazadas y de lo más sonrientes, durante un evento al cual las dos asistieron.

La imagen dejó de manifiesto que las dos no tienen una mala relación, como muchos creían, debido a que Hailey es la actual esposa de Justin Bieber, con quien Selena tuvo un largo romance durante su juventud.

Las comparaciones chilenas

Las fotos que dieron la vuelta por Internet, también generaron comentarios sobre otras "rivalidades" que existen dentro del mundo del espectáculo, en específico, del chileno.

La imagen de las celebridades estadounidenses la compararon con Maura Rivera y Yamna Lobos, las icónicas "cocoteras" del programa "Rojo Fama Contrafama", quienes pasaron de ser amigas a rivales, aunque hoy las cosas entre ambas están en paz.

De hecho, Rivera, tras ver las analogías que hacían entre ella y Lobos, decidió reaccionar a través de Instagram, dejando en claro que no hay peleas entre las dos.

En sus historias, Maura compartió la foto de Hailey y Selena, cuya leyenda dice: "Maura Rivera y Yamna Lobos (las cocoteras) reconciliándose en 'Rojo' (2018)".

Sobre la foto, escribió una serie de emojis de caras llorando de la risa, y también escribió: "Más que superado pues", junto a una cara realizando un guiño.

Revisa la historia

Historia de Maura Rivera

¿Por qué se enojaron Maura y Yamna?

Las dos nunca han aclarado el motivo específico por el cual se distanciaron. Si bien algunos decían que fue por un hombre, Maura lo descartó en 2019.

"Nadie se quitó a nadie, ¿ustedes se saben la historia? Nunca la he contado porque nunca hablo de ella (...) Éramos chicas, nos comparaban mucho y la amistad se rompió, o sea, ni siquiera se rompió porque no éramos amigas, era más amiga de Icha (María Isabel Sobarzo), de la Daniela (Castillo), no había onda porque somos totalmente distintas", señaló.

Yamna, por su parte, en una entrevista que dio a TiempoX este 2022, señaló que en la prensa "se generaron muchas cosas alrededor, las que fueron mitos... Mitos y leyendas", dejando en claro que si le toca trabajar con Rivera, no tiene problemas.

