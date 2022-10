"Me creía canchera": Myriam Hernández sufrió estrepitosa caída en el gimnasio mientras trotaba

13 oct. 2022 - 18:30 hrs.

Un estrepitoso accidente fue el que tuvo la cantante chilena Myriam Hernández mientras estaba en el gimnasio, entrenando sobre la trotadora.

Todo se dio "porque me creía canchera", reconoció en un programa de TV+, dando como resultado, por dicha actitud, terminar con las rodillas peladas y con costras.

El accidente de Myriam Hernández

La cantante contó su experiencia vía Zoom, reconociendo de entrada que "me da un poco de vergüenza contarlo", entre risas.

"Me subí a la trotadora y caminé. De repente dije 'no saqué toalla', salto, me bajo. No se me ocurrió parar la máquina porque me creía canchera", prosiguió.

Luego, tras haber sacado la toalla, se incorporó nuevamente a la máquina, resultando accidentada en el intento. "Me subo nuevamente a la trotadora, me agarré con una mano, con la otra me secaba, muy creída de que yo podía, ¡y me doy tremendo porrazo!".

"Lo más ridículo de todo es que terminé caminando con las rodillas. Seguí caminando como la de (la película) 'El Aro'", cerró.

A su cuenta de Instagram, solo horas antes de contar su historia, la cantante ya había subido una publicación en donde se le pueden ver las heridas de sus rodillas, pero no explicó lo que le pasó.

"'De rodillas, jamás derrotada'. Solo mi niña chica interior me hace caer, pero igual no más", escribió en la descripción del posteo, donde se le ve desde el gimnasio.

