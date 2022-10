Vesta Lugg arremete contra internauta que le dejó desubicado comentario: "Mi existencia no es para complacerte"

13 oct. 2022 - 18:00 hrs.

La cantante y recordada actriz de la serie "BKN", Vesta Lugg, paró en seco a un desubicado internauta, que le dejó un odioso comentario en sus redes sociales.

Lugg decidió exponerlo a través de sus historias de Instagram, con un contundente mensaje que ella misma se encargó de escribir.

"Vayan a terapia"

Resulta que hace algunos días, Vesta Lugg subió un video a su cuenta de Instagram al ritmo de la canción "Suerte", de la cantante colombiana Shakira.

Lugg decidió colocar la parte de la canción justo cuando la artista señala "suerte que mis pechos sean pequeños".

El usuario que le dejó el desagradable mensaje, pensó que Vesta se estaba quejando de su anatomía. Por lo mismo le escribió que "no se tire para abajo por sus 'cayaguaguas'... son para sacarlo con puros chupones (sic.)".

La actriz, tras leer lo anterior, le tomó una captura de pantalla a dicho comentario y le respondió en sus "stories", primero diciéndole: "Hola, mis pechugas son parte de mi cuerpa. No son cayaguaguas".

Luego puntualizó: "1. El ser mujer no es solo ser madre. El rol de mi anatomía no se vincula solo a la maternidad. 2. Mis imágenes en mis redes sociales no son una invitación a sexualizarme. Mi existencia no es para complacerte".

A modo de cierre, concluyó que esto fue "una invitación universal a que todos los que puedan, vayan a terapia. Verbalizar este tipo de opiniones y visiones no es normal ni sano. Abrazos, Vesta".

