¿Dónde será el show de cierre de la Teletón 2022?

13 oct. 2022 - 22:00 hrs.

El próximo 4 y 5 de noviembre se realizará la Teletón 2022 en nuestro país, evento que pretende reunir más de 35 mil millones de pesos como meta, los cuales tienen por objetivo garantizar el funcionamiento de los 14 institutos repartidos a lo largo de Chile.

Esta Teletón será histórica, no solo por el monto a recaudar, sino porque también será la primera en la que su icónico conductor, Mario Kreutzberger, conocido también como "Don Francisco", no estará liderando la cruzada solidaria.

Recordemos que el animador reveló hace un tiempo, en una carta enviada a El Mercurio, que "creo que ha llegado el momento de dar un paso al costado. Camino a cumplir 82 años de vida, me parece responsable y necesario".

Eso sí, durante el tour que hicieron hace algunas semanas por los matinales, aclaró que su retirada de la Teletón no será como muchos supusieron. "No es retiro. Es un paso al costado que significa que 'me pongo a disposición como siempre de la Teletón'", aseveró en el "Mucho Gusto".

¿Dónde será el show de cierre de la Teletón?

Kreutzberger quiso dejar en claro que, con o sin él, la Teletón debe seguir, y así ha sido durante estos días, en los que se dio inicio a la Gira Teletón, uno de los últimos eventos antes de que sean las "27 horas de amor".

El maratónico programa se realizará, como siempre, desde el Teatro Teletón, donde los rostros y animadores conducirán el programa desde el viernes 4 hasta las 21:00 horas del sábado 5 de noviembre.

Y es que este 2022 vuelve el esperado cierre de la cruzada en el Estadio Nacional, donde se leen los últimos cómputos y se presentan grandes artistas sobre el escenario, para incentivar las donaciones de las personas.

Desde 1995 que el show de cierre se efectúa en el Estadio Nacional, salvo en contadas excepciones, las que ocurrieron en 2014, 2019, 2020 y 2021.

Todo sobre Teletón