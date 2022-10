Sin pelucas, pestañas ni filtros: Así luce la cantante Cardi B sin una gota de maquillaje

La destacada cantante estadounidense de rap Cardi B sorprendió a sus seguidores en Twitter tras subir, hace unas semanas, una serie de imágenes en las que aparece completamente sin maquillaje.

Cardi, quien tiene acostumbrados a sus seguidores a usar extravagantes looks y maquillajes, optó por mostrarse al natural e incluso se dio el tiempo de bromear con su "bigote".

En la primera imagen, Cardi B aparece recostada junto a su hija al lado, quien no se alcanza a ver completamente en el recuadro. Se pueden apreciar unos granitos en su frente y su bozo ensombrecido, dos cosas a las que ella misma se refirió.

"Frente al frente. Bigote bigoteando", fue lo que escribió en la descripción del tuit, que obtuvo más de 100 mil "me gusta" y cientos de comentarios.

Dos días después subió otra imagen en la que aparece sin maquillaje, en la que aprovechó de pedirle una recomendación a sus fans sobre el acné.

Y es que en dicha foto, los granitos que tiene en la frente, los cuales ya había mostrado anteriormente, siguen allí. "¿Cómo se deshacen de un granito en dos horas?", preguntó a sus seguidores la cantante.

How do you get rid of a pimple in 2 hours ? pic.twitter.com/a3JaqsQqhi