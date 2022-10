Yann Yvin actúa en show circense junto a Valentine, su hija trapecista: "Somos críticos entre sí"

13 oct. 2022 - 10:00 hrs.

Además de su trabajo como chef de TV, el francés radicado en Chile, Yann Yvin, se encuentra participando en el Circo Isalsana, donde realiza un show circense junto a su hija Valentine (25), trapecista de profesión.

La joven llegó desde Canadá a territorio nacional a comienzos de este año, y por estos días está dedicada a la serie de funciones que llevará a cabo en el país en compañía de su padre.

En conversación con LUN, Yann comentó de qué se trata el espectáculo que calificó como "bien teatral". "Yo interpreto al personaje principal, un chef que les enseña a los niños a comer saludable, nunca había actuado, es difícil", reconoce.

En este contexto, el cocinero se mostró feliz de tener que convivir laboralmente con su retoña: "Lo mejor de este trabajo es que comparto escena con Valentine, quien hace show de trapecio, entre otras cosas".

¿Qué dijo Valentine?

Por su parte, la artista, profundizó sobre esta inédita experiencia, señalando que "al trabajar con la familia, uno puede generar la tendencia de juzgar más al otro, de decir, por ejemplo, 'deberías haberlo hecho así'. Nos tratamos de ayudar y si tenemos que criticar, lo hacemos".

Su papá se sumó a sus palabras y aseguró que con la veinteañera "somos críticos entre sí, si no me sale algo, ella me lo dice de inmediato".

Si bien Yann indica con su hija pueden decirse las cosas de frente, admite que también eso ha generado algunos roces. "Quizás a veces me dice cosas como 'déjame tranquila, yo sé lo que hago'", mencionó.

Lo anterior fue confirmado por Valentine, quien afirmó que "me pasa un poco eso. Le digo 'déjame hacer cosas a mi manera, tú no haces trapecio, déjame mi espacio'".

Finalmente, el chef reflexiona que "como padre siempre uno ve a los hijos como niños chicos. Entonces, tengo dificultad de dejarla un poco sola, siempre estoy un pelín detrás de ella".

