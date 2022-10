Un bolso de Chanel rosa: El lujoso accesorio de 6.000 dólares que es el favorito de la "Barbie humana"

Jessica Alves, mejor conocida como la “Barbie humana”, sigue disfrutando al máximo ahora que se reconoce a sí misma como una mujer trans y, recientemente, impresionó enfundada en un minivestido rosa que marcó su figura.

La modelo e influencer se ha sometido a más de 80 cirugías para transformarse. Antes se identificó como hombre y logró la fama al presentarse como Rodrigo Alves, quien estaba obsesionado en lograr una apariencia de “Ken humano”.

View this post on Instagram

Sin embargo, luego cambió a una apariencia más femenina hasta que finalmente, en 2021, se sometió a una cirugía de reasignación de sexo después de declararse transgénero.

A la par de esta vida que la ha llevado a estar constantemente en un quirófano, Jessica Alves disfruta de una existencia llena de excesivos lujos, glamour y de viajes alrededor de todo el mundo.

Recientemente estuvo en Italia y ahora se encuentra en su natal Brasil, donde fue vista acudiendo a un restaurante para cenar. La “Barbie humana” fue captada por las cámaras del Daily Mail, mientras caminaba a la salida de un hotel.

La rubia estaba enfundada en un minivestido rosa con bordes de pluma que combinó con un costoso bolso de la reconocida marca Chanel, de asa larga que colgaba de uno de sus antebrazos.

View this post on Instagram

Todo el atuendo lo combinó con unas zapatillas del mismo rosa estridente que resaltaba aún más su larga melena dorada. El bolso de cuero que se ha convertido en uno de los favoritos de la brasileña, tiene un costo de 6.000 dólares aproximadamente.

El pasado mes de agosto, Jessica Alves también combinó la lujosa cartera con un vestido semitransparente, mientras paseaba por la ciudad de Roma.

Jessica Alves puts on a VERY leggy display in a pink mini dress https://t.co/b9s2SOzZ7r via @DailyMailCeleb #jessicaalves in #saopaulo #brazil