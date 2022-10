"Me da pena": El especial regalo de cumpleaños que emocionó hasta las lágrimas a Helhue Sukni

09 oct. 2022 - 15:00 hrs.

El pasado sábado 1 de octubre la popular y polémica abogada Helhue Sukni, celebró un año más de vida junto a sus hijas, y como ya es costumbre, compartió este momento junto a sus más de 800 mil seguidores de Instagram.

"Quiero compartir con ustedes la felicidad de mi cumpleaños", dijo Sukni tras su tradicional "Hola amigos", en un video en el que se mostró abriendo todos los regalos que recibió en tal especial jornada.

Arreglos florales, sus infaltables cigarros, un perfume Calvin Klein y un costoso labial Bobbi Brown, fueron algunos de los presentes que recibiró. Sin embargo, un especial obsequio de su hija Widad fue lo que más le emocionó.

Las lágrimas de Helhue

"Ay qué linda", expresó inmediatamente Helhue al ver el regalo de su hija: una fotografía de ambas posando a las afueras del Coliseo de Roma.

"Para que me veas todas las noches y las mañanas, ya que no estoy acá en la casa", le dijo Widad a su madre, quien se llenó de emoción y no pudo contener sus lágrimas por el regalo.

"Me da pena, porque se me fue de la casa", replicó la abogada en medio de su llanto y su maquillaje corrido.

"Media tristona"

El pasado mes de junio, Helhue le contó a sus seguidores que estaba "media tristona", luego de que su hija "Wiwi", de 27 años, se fuera de la casa para vivir con su pololo.

"No estaba de acuerdo. En definitiva, qué le voy a hacer, hay que aceptarlo, porque la cabra ya tiene 27 años, no iba a obligarla, a amarrarla. Igual tengo un poco de pena", dijo en esa oportunidad.

"Mejor que haga su vida, tiene que buscar su destino. Por lo menos el cabro es bueno, no toma, no fuma, es sano, estudioso, ingeniero, qué más quiero", agregó.

