"No quiero perderme esta etapa suya": Mayte Rodríguez viaja a Argentina con su hijo debido a proyecto laboral

07 oct. 2022 - 11:00 hrs.

Un nuevo proyecto tiene de lo más contenta a la actriz Mayte Rodríguez, el cual la llevó directamente a Argentina, debido a que la producción audiovisual se realiza en el país trasandino.

Rodríguez, quien se convirtió en madre en enero de este año y había cambiado su estilo de vida, mudándose a Maitencillo, se reencontró con la actuación debido a un proyecto internacional de la mano de Star+.

"No es fácil, pero sí se puede"

Así lo reveló la hija de Carolina Arregui a LUN, quien confesó que se encuentra viajando entre Argentina y Chile, debido a que la productora le ha dado flexibilidad horaria para acomodarse a la grabación de sus escenas.

Sus viajes, en todo caso, no los hace en solitario. En cada trayecto la acompaña su hijo Galo, su novio Camilo Figueroa y su suegra.

"He elegido bien qué proyectos hacer por los tiempos que le quiero dedicar a mi hijo. No quiero perderme esta etapa suya, pero tampoco dejar de lado lo que me gusta hacer", explicó.

Rodríguez reconoció que "la verdad es que pensar en salir a grabación y estar tantas horas sin él, me aprieta el corazón. El papá y mi suegra me ayudan a cuidarlo y, cuando veo que se puede, van a verme".

Sobre sus jornadas diarias, entre su trabajo y ser madre, contó que "la dinámica con Galo es cocinarle, dejarle sus leches, que no le falte nada, coordinar que él vaya y así he podido fluir mejor".

"Me imagino que todas las madres deben pasar por este momento y sentir muchas emociones encontradas. No es fácil, pero sí se puede", cerró.

