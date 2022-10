"Fue interesante volver a casa": El acontecido viaje de Slash y su novia al hotel tras recital de Guns N' Roses en Chile

Como un "interesante" regreso al hotel catalogó Meegan Hodges, novia de Saul Hudson, más conocido como Slash, guitarrista de Guns N' Roses, tras el término del concierto que la banda de rock dio en el Estadio Nacional la noche del miércoles en Ñuñoa.

Resultó que tras el espectáculo, ambos salieron del coliseo de vuelta al hotel donde se estaban quedando. Sin embargo, su camino se vio interrumpido por Carabineros.

La fiscalización por autoridades policiales al vehículo donde se movilizaba Slas, fue registrada por Meegan, quien compartió el video a través de sus redes sociales, diciendo que "fue interesante volver a casa".

Hodges, mientras grababa, relataba lo sucedido junto a su novio y el chofer que manejaba el auto: "Nos acaban de parar después del show en Chile".

Sin embargo, no fue el único hecho que fue rescatado por la mujer, sino que en el camino hubo otros acontecimientos que llamaron su atención.

El segundo de ellos fue que, en plena noche, trabajadores se encontraban repintando las señaléticas de las calles.

Por último, en el ascensor del hotel, una alarma comenzó a sonar y nadie sabía el motivo. Pese a que las personas bajaban del elevador, el sonido continuaba.

Acabado el concierto, Slash tuvo unas palabras que dedicó al público chileno a través de sus redes sociales: "Muchos gracias (sic.)"

Killer crowd in Santiago, Chile tonight! Thanks for an amazing time! Muchos gracias! iiii]; )'