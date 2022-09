Alejada de la televisión: Así luce Paola Camaggi, icónica modelo de los '90

30 sept. 2022 - 08:00 hrs.

Durante los años 90, la televisión chilena se llenó de programas de entretención y modelos que sacaban suspiros de la audiencia. Una de ellas fue Paola Camaggi, quien actualmente se encuentra alejada de la pantalla chica.

En esa década fue protagonista total del espectáculo chileno, siendo portada de revistas, panelista de programas e incluso conductora. También fue actriz de teleseries y se le vinculó sentimentalmente a Iván Zamorano.

Ella lo negó, ya que estaba comprometida con Alfredo Alonso, músico del grupo "Aleste" y a quien conoció mientras desfilaba en una pasarela.

Una tormentosa relación

Con él se casó en 1996, pero se divorciaron cinco años más tarde. De aquella unión no hubo hijos, pero sí acusaciones de que él la perjudicó financieramente.

"Yo tenía departamento acá (Santiago), en la playa, en fin... todo lo que uno tiene con años de trabajo. Y te encuentras con sorpresas, que nada existe, que está todo hipotecado, no hay nada", comentó en una oportunidad a un programa de La Red.

Él, frente a esos dichos, la demandó por "injurias y calumnias". Sin embargo, sus argumentos no convencieron a los tribunales, quienes fallaron a favor de Camaggi no una, sino dos veces, ya que Alonso apeló a la primera resolución.

En 2016, ella celebró aquello, señalando que "hoy día tengo dos fallos bastante contundentes, como para mostrarlos en cualquier parte, y volver a contar mi historia hasta el último día de mi vida".

Su vida tras la TV

A los 35 años, en 2002, Camaggi optó por retirarse de la televisión tras dar a luz a su única hija, María Gracia, fruto de una relación posterior a la de Alfredo Alonso, la cual también fracasó.

"Con el papá de mi hija, con quien armé una casa y estuve ocho años, también cometí errores, como volcarme por entero a la maternidad. Me desbordé de amor y locura con mi hija. Me volví loca de aprensión. Obsesiva. Sin querer, dejé abandonada a mi pareja", confesó en 2016.

En ese entonces, reveló que laboralmente se encontraba "buscando mi destino, viendo qué hacer laboralmente. No es fácil reinsertarme a esta edad, pero no me molestan las arrugas, ya que las veo como parte de mí, de mi vida".

Actualmente, participa de forma esporádica en programas de televisión como invitada y mantiene el contacto con sus fans en Instagram, donde acumula más de 16 mil seguidores que aún la recuerdan por su paso por las pasarelas.

Así luce hoy Paola Camaggi

Todo sobre Famosos chilenos