"Me sentía pésimo": Helhue Sukni revela los problemas de salud que le impidieron celebrar Fiestas Patrias

21 sept. 2022 - 18:00 hrs.

Una de las famosas chilenas que esperaba con ansias las celebraciones de Fiestas Patrias, era la mediática abogada Helhue Sukni.

A sus más de 800 mil seguidores, durante los días previos a los festejos, les había contado sobre sus planes, los que incluían una fonda en su casa llamada "Hola Amigos", y diferentes salidas.

No obstante, solo pudo realizar la primera parte de su plan, ya que un problema de salud provocó que cancelara todos sus proyectos, teniendo que guardar reposo por casi todo el fin de semana.

"Me sentía pésimo"

Así lo reveló a través de un video que subió a sus redes sociales este martes 20 de septiembre, en donde explicó los malestares que tuvo durante todas las Fiestas Patrias.

"Yo lo pasé bien y mal. El día 16 hice la fonda ‘Hola amigos’ donde invité a las niñas que trabajan conmigo y mis amigas, las más cercanas. El 17 amanecí con un dolor de guata de la pu... madre (...) retorcijones, me sentía pésimo", confesó.

Agregó que "he pasado el sábado (17 de septiembre) y domingo (18 de septiembre) ahí, en mi cama, acostada, me sentía pésimo, pésimo... Y a cada rato al baño".

Durante aquellos días pudo seguir de cerca los funerales de la reina Isabel II, y recién pudo levantarse el lunes 19 de septiembre, aunque tuvo una celebración familiar. De todas formas, reconoció que este descanso obligado le vino bien.

"Me sirvió para relajarme, vi el funeral de mi Reina que me encanta, es que me gusta la monarquía... Ayer salí, fui con Rocky a la casa de mis papás porque estas yeguas en la calle (hijas)", finalizó.

