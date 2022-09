"Willy Wonka": Actriz Antonella Ríos impacta con nuevo cambio de look

16 sept. 2022 - 18:00 hrs.

La tarde del jueves, previo a las Fiestas Patrias, la actriz chilena, Antonella Ríos, dejó alucinando a sus 1.2 millones de seguidores en Instagram, al compartir una fotografía mostrando su radical cambio de look.

Cabello negro, cobrizo y castaño, pero siempre una cabellera larga, era el estilo que solía llevar la exactriz de "Brujas". Sin embargo, en esta ocasión decidió optar por algo completamente diferente, hecho que causó gran revuelo entre sus seguidores.

"Pre-18"

Mediante un post en su perfil de Instagram, Ríos le dijo adiós al pelo largo para pasar al famoso "corte bob", uno que ha sido tendencia durante este 2022.

Hasta hace un par de días la actriz llevaba su pelo hasta media espalda y ahora apenas llega a su barbilla.

"Pre-18. Sin boca de pato no sale el músculo. Dos fotos porque no hay primera sin segunda. Nuevo look, Willy Wonka", escribió Antonella en la descripción del post que generó más de 30 mil likes y cientos de comentarios.

Entre los mensajes de felicitaciones que le dejaron a la actriz en las fotografías, apareció la artista nacional, Begoña Basauri, para decirle: "Amo. Te ves guapísima".

En tanto, sus seguidores no solo alabaron su nuevo cabello, sino también su estado físico.

"Larga vida a los Bob", "Me encanta ese look" "Te queda hermosoooo el peloo asiii, amooo" y "Soy fan de tus brazos" fueron algunos de los comentarios que le dejaron en Instagram.

