"Mi cuerpo me pidió un descanso": Melina Figueroa revela que atraviesa complicado momento de salud

15 sept. 2022 - 14:00 hrs.

Durante las últimas horas, la exchica reality argentina Melina Figueroa reveló a través de Instagram que se encuentra atravesando un complejo momento de salud.

Mediante sus stories, la influencer compartió un video desde su cama y escribió un mensaje explicando cómo se ha sentido tras enfermarse. Además, descartó que sus malestares sean producto del coronavirus.

"Odio estar enferma, afortunadamente soy la única en casa enferma, pero qué horror (aclaro no es Covid, solo es un bicho que me agarré por ahí)", señaló en el post.

En la misma línea, comentó que cree que su condición se debe a la ajetreada rutina que lleva a diario en México, país en donde reside desde hace algún tiempo. Y es que en la red social, Melina ha dejado ver que actualmente está dedicada al cuidado de sus dos pequeños hijos, mientras trabaja como coach deportivo.

"Mi cuerpo me pidió un descanso, la realidad es que de 7 am a 10 pm, no paro un segundo", detalló la también conductora de televisión.

La enfermedad de Melina

En términos de salud, este 2022 no ha sido fácil para la trasandina. A mediados de julio se contagió de Covid, lo que intensificó los síntomas de otra afección que padece.

Tras dar positivo al virus, Melina confesó que "mi cuerpo no era el mismo, extremo cansancio, subí unos kilogramos, dolores horribles, se me cayó parte de mis cejas y pelo, algunas manchas".

Luego, contó que se sometió a exámenes médicos que indicaron que la enfermedad alteró su hipotiroidismo. "El Covid-19 alteró de forma horrible mi tiroides, ahora con mi doctora que amo y lleva el control de todo, modificó mis dosis y tratamiento", destacó.

"Si algo aprendí de padecer hipotiroidismo, es que no nos queda más que nuestra fuerza mental y predisposición más allá de los resultados. Este padecimiento requiere paciencia", sostuvo.

