"Todos mis compañeros mirándome": Daniela Aránguiz recuerda sensual baile que realizó en "Mekano"

09 sept. 2022 - 18:00 hrs.

En más de una oportunidad, Daniela Aránguiz ha compartido con sus seguidores de Instagram imágenes del recuerdo, ya sea junto a su esposo, Jorge "Mago" Valdivia, o de su pasado en televisión.

Esta vez, la influencer optó por revivir uno de los momentos que protagonizó mientras era parte del programa juvenil "Mekano", a mediados de la primera década del 2000.

"Todos mis compañeros mirándome"

Mediante el formato stories, Aránguiz subió una de las presentaciones que hizo en el espacio como bailarina en la que imitó a Britney Spears con una sensual coreografía.

"Todos mis compañeros mirándome", escribió entre risas en el post, donde se le ve moviéndose al ritmo de uno de los grandes hits de la estrella del pop, "I'm A Slave 4 U".

En las imágenes, Daniela aparece con el cabello rubio y luciendo un bikini rosado por encima de un pantalón, una de las tendencias que estaba de moda en aquella época.

"Que se note el bikini en el pantalón, era la moda, ojo. Qué plancha", añadió la hermana del cantante Rigeo en otra de las secuencias.

Revisa las imágenes

Los rumores de quiebre con el "Mago"

Hace algunos días, a través de las redes sociales, comenzaron a circular rumores sobre el matrimonio de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, que indicaban que al parecer había llegado a su fin, tras más de 15 años.

¿Las razones? Daniela y Jorge se habían dejado de seguir en Instagram y, además, las pocas fotos que tienen juntos en sus redes sociales habían desaparecido. Ante las dudas, Daniela aclaró la situación en diálogo con LUN.

"Estamos bien con Jorge (...) Llevamos 17 años de matrimonio y hay peleas, pasan cosas como que nos seguimos en Instagram, no nos seguimos, archivo fotos y así, son tonteras. ¿Cómo una pareja no se va a enojar si lleva tanto tiempo? Siempre puede haber quiebres en una relación que lleva tanto tiempo, pero esta vez no es el caso", aseguró.

La ex "Mekano" criticó a quienes especulan sobre su quiebre, basados en estas "pruebas", y aseveró: "Están pendientes de lo que uno tiene en el Instagram, lo que pones, lo que sacas, todo. Es como si fuera una obligación tener a la gente conforme, pero la verdad es que me da lo mismo".

