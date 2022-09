"Me había dejado estar": Gonzalo Egas luce entrenado cuerpo tras cambiar sus hábitos alimenticios

09 sept. 2022 - 14:00 hrs.

El exchico reality, Gonzalo Egas, ha tenido un último mes de cambios y de mejoras. Al mirarse al espejo notó que algo no andaba bien y decidió cambiar de hábitos, volviendo así a una intensa rutina de ejercicios.

"Me miré al espejo y no me gustó lo que vi. Sentí que me había dejado estar", asegura Egas, en conversación con LUN, donde reveló cómo está llevando su nueva vida.

Rotundo cambio de hábitos

Según Gonzalo, por las noches podía comer desde papas fritas, hasta un churrasco y un chocolate, dándose cuenta de que estaba comiendo "súper mal", por lo que "decidí actuar".

Así fue como comenzó a ir a un gimnasio, donde va todos los días, excepto el domingo, que es cuando practica pádel. Dejó las papas, el azúcar y toda la comida chatarra, mejorando su alimentación.

"Ando más contento"

Después de 40 días de entrenamiento ha notado los cambios: "Se me ha ido grasa del abdomen, estoy más definido, tengo más cintura y lo mejor es que ando más contento. Me hace bien la actividad física".

"Me siento más fuerte y sé que lo estoy", añade y cuenta que empezó con sentadillas de 50 kilos de peso libre y actualmente ya está en 90.

Por lo mismo, dice sentirse orgulloso de lo logrado, ya que "me gusta darme cuenta de que esto provoca resultados" y admite sentirse más atractivo lo que lo ayuda a "estar bien en todo sentido".

Finalmente, concluyó con que "todo esto influye en estar mejor. No me sentía así hace mucho y sigo bien motivado. Esto es entrenamiento, dieta y descanso".

