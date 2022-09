Una exitosa ingeniera comercial: Así luce hoy María José Pestán, recordada recluta de "Pelotón"

07 sept. 2022 - 08:00 hrs.

"Pelotón" fue uno de los realitys de competencias más exitosos de Chile, que logró tener varias temporadas en donde pasaron diversas figuras.

Una de ellas fue María José Pestán, quien encontró el amor dentro del encierro junto a Juan Pablo Matulic, quien cabe revelar, ganó el concurso.

María José Pestán y Juan Pablo Matulic

Tras salir del reality, Pestán optó por dejar completamente la televisión y pulirse profesionalmente, logrando acumular una cantidad importante de títulos y estudio relativo al marketing.

Todo sobre Así luce

Los estudios de María José Pestán

Cabe precisar que la primera carrera de María José Pestán es comunicación escénica, pero ese título, reconoció, no la llenaba profesionalmente del todo.

Por lo anterior, decidió ingresar de lleno al mundo de la mercadotecnia, acumulando, desde que salió del reality, más de tres diplomas en esta disciplina, según reveló en 2021 a LUN.

María José Pestán y Juan Pablo Matulic

En concreto, la exchica reality estudió un diplomado en planning marketing, diplomado en gestión de capacitación y liderazgo, máster en dirección comercial y marketing y también la carrera de ingeniería comercial, de la cual se tituló en 2019.

Pese a que no ejerce como comunicadora escénica, ese título le ha dado habilidades blandas que le ayudan a ser una profesional integral.

"Todo lo que he hecho me ha servido, porque en el área comercial se buscan características más extrovertidas, tener una mayor llegada con las personas. Esa carrera me hace tener más desplante para llegar a una reunión o firmar un convenio", explicó al mismo medio citado.

¿En qué está hoy María José Pestán?

De acuerdo a su perfil de LinkedIn, María José Pestán actualmente se dedica a ser la jefa comercial de canales digitales de una conocida Isapre, cargo al cual llegó luego de ser encargada de marketing de la entidad.

En cuanto a su vida personal, junto a Juan Pablo Matulic, se ha convertido en madre dos veces, primero de Josefa que ya tiene 7 años y luego de Nikola, quien nació en invierno de 2021, en plena pandemia.

Hace algunos meses, María José abrió un perfil de Instagram llamado "Mamá a los 40 con ayuda", en donde sube divertidos videos de su experiencia siendo madre pasada la mentada barrera de edad.

Así luce hoy María José Pestán

Todo sobre Famosos chilenos