"El último de los románticos": Benjamín Vicuña confirma la muerte de su padre y lo despide con un emotivo mensaje

06 sept. 2022 - 14:02 hrs.

Durante la tarde de este martes, el actor chileno Benjamín Vicuña comunicó, a través de sus redes sociales, la muerte de su padre, Juan Pablo Vicuña Parot.

En una postal publicada en Instagram, de su papá en sus años de juventud, el artista nacional dio a conocer la noticia a sus más de 2.7 millones de seguidores en la plataforma.

"El último de los románticos"

“Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo, y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta”, comenzó diciendo Vicuña en la publicación.

“Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia”, añadió.

“Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building (Elvis ha dejado el edificio)”, concluyó Vicuña.

Si bien no precisó las causas del fallecimiento de su padre, durante agosto Benjamín había regresado más constantemente a Chile desde Argentina, país donde desarrolla su carrera profesional, para estar más cerca de su progenitor.

Según medios de prensa argentinos, el papá de Vicuña estuvo durante varios días en una condición grave e intubado.

Revisa la publicación de Benjamín Vicuña

