"Para empezar esta primavera": Nicole Block sorprende con radical cambio de look

05 sept. 2022 - 11:00 hrs.

La actriz Nicole Block, recordada por participar en la teleserie de Mega, "Tranquilo Papá", sorprendió durante este fin de semana tras mostrar su radical cambio de look.

Block, quien ha pasado por varios colores en su cabello, ahora optó por un tono ligado al castaño, justo antes de que comience la primavera a mediados de septiembre.

El cambio de look de Nicole Block

A sus redes sociales, la influencer subió un video en donde aparecen varias fotos de ella mostrando su nuevo look, en el cual destaca su pelo castaño claro.

"Cambio de look. Como saben, soy un camaleón, ya que me aburro rápido de los looks", comenzó escribiendo la actriz, agradeciendo a la peluquería a cargo de su cambio de estilo.

Agregó que "para empezar esta primavera, opté por un caramelo hecho por Karla (estilista) y extensiones", mostrando el gran largo de su cabello.

"Feliz con mi nuevo look. Cuéntenme qué les parece y déjenme sus comentarios. Besitos y feliz comienzo de mes", cerró en el posteo Nicole, que logró decenas de comentarios de felicitaciones.

"Linda", "bella", "te ves hermosa Nicole", "simplemente maravillosa", "la más hermosa de la vida", "qué hermosa se ve"; son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Revisa el posteo

