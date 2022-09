Quería obtener la recompensa: Marité Matus encontró a su perro en la casa de un jardinero de su condominio

04 sept. 2022 - 08:10 hrs.

Tras más de una semana, la influencer Marité Matus y su familia, finalmente logró dar con el paradero de su perro Pascual, el cual fue robado desde su casa, reveló la mujer tras encontrarlo.

Así lo contó mediante las historias de sus redes sociales, dando a conocer que el jardinero de una vecina fue el que sustrajo a su mascota, y tenía por objetivo cobrar la recompensa que había prometido Matus.

Todo sobre Marité Matus

"Nunca confíen ni en su propia sombra"

En horas de la noche de este sábado 3 de septiembre, Marité subió una historia en donde aparece con Pascual, dándole tiernos besos en su cara.

Sobre dicho registro, Matus escribió, "ya tengo a mi Pascual, estamos muy felices. Muchas gracias a todos los que me ayudaron a difundir. Nunca confíen ni en su propia sombra".

Historia de Marité Matus

Esta última frase dejó confundidos a algunos de sus seguidores, que luego supieron a qué se refería, ya que ella misma explicó que el jardinero de su vecina le había robado al animal.

"Hoy (sábado 3 de septiembre) recibí una llamada anónima, en donde (me decían que) habían visto a Pascual. Me dirigí a Carabineros y junto a ellos fuimos al lugar donde se encontraba mi perrito. Al llegar al lugar, me encontré con la desagradable sorpresa de que la persona que se lo llevó es el jardinero de mi vecina", indicó.

En el mismo relato, agregó que el sujeto, "al principio lo negó hasta que se sintió acorralado, y confesó que lo quería devolver la próxima semana para obtener la recompensa".

"Él todos los días preguntaba si lo habíamos encontrado. Es un enfermo", cerró diciendo en su historia, que pese a todo lo anterior, tuvo un final feliz.

Revisa la historia

Historia de Marité Matus

