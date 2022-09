Dan Schneider: El poderoso productor acusado de comportamientos inapropiados con actrices adolescentes

02 sept. 2022 - 15:00 hrs.

Uno de los productores más afamados de Hollywood, en cuanto a producciones infantiles se refiere, es Dan Schneider, guionista y creador de series como "iCarly", "Victorious", "Zoey 101", entre otras.

Su nombre era sinónimo de éxito en el mundo de la televisión estadounidense, y estuvo más de 20 años ligado a Nickelodeon como su creador de series infantiles.

Sin embargo, todo cambió hace algunos años, cuando comenzaron a circular fuertes acusaciones contra el productor de televisión, apuntándolo de crear un clima de trabajo hostil y denigrante no solo con los trabajadores mayores de edad, sino que también con los niños estrellas de sus programas.

Sumado a lo anterior, en agosto de este 2022, la actriz Jennette McCurdy, conocida por ser Sam en "iCarly", lanzó su libro "Me alegro que mi mamá muriera", en el cual da a entender que vivió comportamientos sexuales inapropiados de parte de él mientras trabajó por 6 temporadas en la serie.

Las investigaciones de Nickelodeon contra el productor

La bola de nieve contra Schneider comenzó a rodar en 2013, cuando lanzó el spin-of de las series "iCarly" y "Victorious", llamado "Sam & Cat", con Jennete McCurdy y Ariana Grande en los roles principales.

Las dos denunciaron frente a Nickelodeon a un productor, que no era Schneider, de comportamiento inadecuado con ellas, cuenta Insider.

Si bien Dan no era el denunciado en sí, la investigación interna determinó que él propiciaba un clima "tóxico", y por lo mismo se le prohibió compartir con los actores dentro de los estudios. Por entonces, contaron dos fuentes reservadas al medio citado, que el productor tuvo que quedar al margen del rodaje, aunque todo tenía su supervisión.

Esa fue la primera advertencia que recayó sobre Schneider, quien luego fue despedido en 2018 de Nickelodeon tras otra investigación reservada, que si bien no encontró evidencia de comportamiento sexual inapropiado, fue una reacción de precaución -dicen algunos- debido al auge del movimiento feminista "Me too".

Las acusaciones contra Schneider

Pero, ¿de qué formalmente han acusado a Schneider las exestrellas de Nickelodeon? Aquí se detallan algunos relatos que han dado a conocer actrices y productores que compartieron con él.

Escenas que rozaban en el doble sentido

Alexa Nicolas, quien por estos días fue a protestar afuera de Nickelodeon acusando a la compañía de no proteger a los niños, reveló que Schneider podía hacer un ambiente de trabajo como "traumatizante".

Alexa Nicolas protestando por "Zoey 101"

La actriz recordó que en uno de los episodios, a Jamie Lynn Spears, la estrella del programa, uno de los actores le tenía que rociar, por accidente, un líquido en su rostro. La escena fue repetida tantas veces, que provocó que uno de los hombres presentes en el estudio señalara que "es como una corrida", refiriéndose a la masturbación.

Misma suerte corrió la actriz Daniella Monet, Trina en "Victorious", quien en una escena tuvo que comerse un pepinillo mientras se pintaba los labios. Si bien la intérprete hizo hincapié en que la escena podía ser vista como "demasiado sexual", se emitió de todas formas.

Monet también tuvo que rodar un capítulo muy parecido al antes mencionado de "Zoey 101", en el cual uno de los profesores rocía toda su cara con crema para manos.

Daniella Monet en "Victorious"

En "Victorious", Ariana Grande también fue protagonista de momentos que podían ser calificados como de "doble sentido".

Una escena de una capsula, que se emitía solo para redes sociales, mostraba a Ariana Grande con los ojos cerrados, gimiendo, mientras le pedía a una papa que "soltara su jugo".

Ariana Grande y la escena de la papa

La misma cantante también se grabó con su cabeza colgando sobre la cama mientras se tiraba agua encima de su rostro. Dos escritores de la serie aseguraron que estos guiones eran escritos exclusivamente por Schneider.

Monet, quien habló en el reportaje, dejó en claro que gran parte de "Victorious" era "divertida, tonta, amistosa y relajada", pero que "de vez en cuando" ocurrían escenas como las antes descritas.

La exigencia de usar bikini y cortos atuendos

En Insider, también revelan que Dan Schneider tuvo encontrones con los gerentes de Nickelodeon, ya que él quería que las actrices usaran atuendos más pequeños en las grabaciones.

Cuando Victoria Justice de "Victorious" tenía solo 17 años, Schneider le exigió usar una corta falda que encontraba que se le veía "perfecto", aunque el diseñador de vestuario no. Por lo mismo, la tuvieron que alargar 7 centímetros, pese a la negativa del guionista.

En la misma serie, Monet, quien recordemos representaba a Trina, una adolescente obsesionada con la moda, solía usar ropa ajustada, la cual reconoció que hoy, a sus más de 30 años, "ni siquiera la usaría".

Jennette McCurdy en su libro reconoció que fue presionada para que usara un bikini en "iCarly", ya que "El Creador", nombre con el cual se refiere supuestamente a Schneider, exigió expresamente que fuera uno de dos piezas. Finalmente no lo usó, pero sí lo hizo su compañera, Miranda Cosgrove.

Miranda Cosgrove y Jennete McCurdy en "iCarly"

Si bien los padres se encontraban presentes en el set y ellos "aprobaban" los atuendos de sus hijos, señaló un cercano a Dan, la gente no mostraba sus aprensiones por el temor a ser despedidos de las producciones.

Actualmente, Dan Schneider se encuentra retirado de la televisión, aunque señaló hace un tiempo que presentó un proyecto a una cadena de televisión, de la cual no quiso revelar su nombre, y se lo habían aceptado.

