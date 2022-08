"Nadie quiere que me opere": El lamento de Helhue Sukni tras no recibir apoyo para hacerse una cirugía estética

29 ag. 2022 - 15:00 hrs.

Hace algunos días, la mediática abogada chilena Helhue Sukni reveló que tenía planeado someterse a una cirugía estética y que solo faltaban los resultados de unos exámenes médicos para poder concretarla.

A través de un video que compartió en su perfil de Instagram, Sukni detalló que buscaba rejuvenecer su aspecto mediante una intervención en la que le iban a estirar la piel de su rostro.

"Me voy a operar, me van a rajar acá y me van a rajar acá. La tía Helhue va a quedar sustancialmente más joven", dijo mientras señalaba las zonas de la cara que desea modificar.

"Nadie quiere que me opere"

Como es habitual, la denominada "defensora de los narcos" compartió un nuevo registro contando los pasares de su vida, anécdotas y reflexiones. Además, se refirió a la reacción de su círculo cercano frente a su anhelada operación.

Resulta que la abogada se reunió con varias amigas de su época del colegio en un relajado viaje a Los Molles, en la región de Valparaíso, desde donde contó con decepción sobre el poco apoyo que ha tenido para hacerse el mencionado procedimiento.

"Nadie quiere que me opere", partió diciendo, y luego detalló que una de sus amigas le comentó que "'lo mejor que tenís es tu cara', ella no cacha que tengo estas bolsas, entonces me tengo que operar".

"Pero uno no se siente tan vieja porque viendo a estas hue…", señaló, repasando a sus amigas en tono de broma. "Están todas para la cag… Miraba y de verdad que todas tiene el cuello para la cag…, entonces yo que tanto me aflijo", lanzó, desatando las risas de los presentes.

Revisa el momento desde el minuto 2:30

