Actor de "Mi Pobre Angelito" se encuentra siendo investigado tras ser acusado de violación

El actor tras el hermano mayor de Kevin (Macaulay Culkin) en "Mi Pobre Angelito", Devin Ratray, se encuentra bajo investigación tras haber sido denunciado por una mujer, que asegura haber sido violada por el intérprete en 2017.

De esta forma, una nueva denuncia pesa contra el actor, quien recordemos fue arrestado a fines del 2021 por cargos de violencia doméstica en su contra.

La víctima de la presunta violación, identificada como L.S., debido a las iniciales de su nombre y apellido, tras conocer el arresto, acudió a conversar con los fiscales del caso, para conocer detalles de por qué su denuncia no había proseguido con la investigación.

De acuerdo a CNN, los policías declinaron continuar con este caso, puesto que pensaban que ella se había "arrepentido". No obstante, la joven nunca desistió de la denuncia y, es más, contó detalles de cómo fue la noche en que Ratray abusó de ella, el 21 de septiembre de 2017.

"Recuerdo que me desperté y no podía moverme. Realmente no podía abrir los ojos, pero podía escuchar lo que estaba pasando y podía sentir lo que estaba pasando. Sabía que las otras dos personas se habían ido y yo todavía estaba en el sofá", relató al mismo medio antes citado.

People se contactó con el departamento de policía de Nueva York para saber sobre las críticas ante el manejo del caso de L.S., obteniendo un comunicado en el cual defienden sus procedimientos.

"La policía de Nueva York se toma muy en serio los casos de agresión sexual y violación, e insta a cualquier persona que haya sido víctima a presentar un informe policial para que podamos realizar una investigación exhaustiva y ofrecer apoyo y servicios a los sobrevivientes", aseguraron.

Ratray negó las acusaciones de violación en su contra. Actualmente, permanece en libertad mientras avanza la investigación.

