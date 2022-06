"No están acostumbrados a verme tan enferma": El tierno gesto que tuvieron los hijos de Maura Rivera

23 jun. 2022 - 10:00 hrs.

Con el inicio del invierno también llegan los resfríos típicos de esta fría época. Bien lo sabe la influencer y bailarina chilena Maura Rivera, quien preocupó a sus seguidores de Instagram tras revelar que ha tenido fuertes malestares en los últimos días.

A través de su cuenta de Instagram, la exfigura de "Rojo" subió una postal en la que aprovechó de comentar su estado de salud. "Bienvenido invierno. Te recibo bien resfriada (aunque la foto no representa mi estado actual). Cuídense, me agarró fuerte el resfrío, hace rato no me sentía así", lamentó.

En este contexto, Rivera dio a conocer el tierno gesto que tuvieron sus pequeños hijos, Markcito y Luciana, frutos de su relación con el exfutbolista nacional Mark González.

"No están acostumbrados"

Al ver a su madre en ese estado, los menores la sorprendieron con un regalo que la influencer no dudó en compartir con sus más de 1,5 millones de seguidores.

"Mis hijos hoy cuando llegaron del colegio", partió escribiendo Maura en un post de sus stories, en el que dejó ver los distintos presentes que sus retoños le hicieron llegar a su cama.

"Recupérate, mamá. Te amo", se leía en una de las cartas que mostró en la secuencia, que los niños complementaron con una cajita de plantas medicinales y dibujos de corazones.

En un segundo post, la modelo expresó su agradecimiento y orgullo por la actitud de sus hijos, detallando que "no están acostumbrados a verme tan enferma, acostada y sin darles la mayor atención como día a día lo hago".

Asimismo, agregó que "pocas veces me enfermo, pero ellos entienden que la mamá también se enferma, y es parte de la vida. Y gracias al cielo tengo un gran compañero".

