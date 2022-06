"Me cansé, tuve que parar": Memo Bunke cuenta cómo descubrió los síntomas iniciales de su enfermedad

20 jun. 2022 - 18:00 hrs.

Hace unos días, el humorista y cantante Guillermo Alburquerque, mejor conocido como Memo Bunke, anunció a través de sus redes sociales que fue diagnosticado con fibrosis pulmonar.

Durante este lunes 20 de junio, el intérprete de "La Mosca" se presentó en el matinal "Mucho Gusto" junto a su esposa, Paola Torres, en donde contó detalles de las primeras señales que le dio su cuerpo sobre su delicada enfermedad.

"Me cansé"

"Aparte de ser humorista, yo empecé a trabajar en la construcción en el día y la gente empezó a encontrarme más delgado. Yo lo atribuí a que comía mal, no todos los días comía a la hora de almuerzo, porque estaba trabajando, hasta que yo empecé a encontrarme más delgado", partió contando.

Luego narró una infidencia que vivió junto a su esposa en la intimidad, reconociendo que una noche "estábamos haciendo el amor los dos y yo no pude. Me cansé, tuve que parar y sentarme en la orilla de la cama y no podía respirar. Quería aire, abrí la ventana, y ahí ella me dice que eso 'no es normal'".

Memo Bunke y su esposa Paola Torres en el "Mucho Gusto"

Luego del preocupante suceso anterior, Bunke, tras recomendación de su esposa, decidió realizarse exámenes, los cuales dieron de forma preliminar otro diagnóstico.

"Fui a un médico general, me hice todo tipo de exámenes (...) me hice una espirometría y un electrocardiograma. Fuimos a ver al médico, vio todos los exámenes, me dice 'están buenos todos los exámenes, pero la espirometría está mala'", rememoró.

Memo Bunke en el "Mucho Gusto"

Memo, entre risas, contó que él pensaba que el profesional de la salud al decir que estaba "mala", a lo que se refería era a que el examen no se hizo de manera correcta. No obstante, el médico apuntó a que los resultados indicaban que tenía un "enfisema pulmonar".

Para obtener más detalles de la enfermedad, el doctor le recomendó que se sometiera a un examen de alta resolución y visitara a un médico broncopulmonar. "El escáner, dijo, no tienes enfisema. Peor, tienes una fibrosis", concluyó el comediante.

