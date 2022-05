"Bajé ocho kilos": Vanesa Borghi habla de cómo le afectó físicamente su separación

29 may. 2022 - 09:00 hrs.

Tras 11 años de relación, Vanesa Borghi se separó del ingeniero Danilo Sturiza. Un quiebre que a la modelo argentina le afectó físicamente a través de una drástica baja de peso.

"Bajé ocho kilos"

Fue a mediados de marzo cuando la ruptura de su matrimonio se hizo pública. En ese entonces, además de lidiar con el estrés de la separación, se le sumaba la carga laboral del programa de televisión en el cual estaba participando.

"Bajé ocho kilos, harto, sin hacer nada. Y ahora subí cinco. Estaba en el programa 'El Discípulo del Chef', donde la carga de trabajo es bastante fuerte y en el proceso de separación con Danilo", le contó Borghi a Las Últimas Noticias (LUN).

"El cuerpo de alguna manera habla... Cuando algo duele o hay procesos emocionales fuertes, pasan este tipo de cosas", dijo sobre la reacción física que tuvo ante el quiebre.

"Estoy mejor"

La también influencer señaló que "en ningún momento dejé de comer" y que fueron sus cercanos quienes le hicieron notar su evidente baja de peso.

"Muchas veces uno no se da cuenta de estos cambios. En mi caso, el resto me decía 'Vane, ¿qué pasa? Estás muy flaca'. Ahí me empecé a dar cuenta y empecé a ponerle más ganas, a alimentarme mejor y al día a día, en general", dijo.

"Estoy mejor", aseguró tras haber recuperado parte de su peso. "Cuando uno está triste, a veces no tiene ganas de comer o come menos. Puede suceder al revés, todos somos distintos y reaccionamos de forma diversa".

"Le diría a cualquier persona que esté viviendo esto, que es importante tomarse todo con calma, que el peso es solo un número, lo más importante es sentirse bien. Somos un envase, lo más importante es lo que pasa por dentro", cerró Borghi.

