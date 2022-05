El susto de Maura Rivera durante su paseo por Inglaterra junto sus hijos: "Cada año que pasa me da más vértigo"

29 may. 2022 - 13:00 hrs.

La bailarina chilena, Maura Rivera, y el exfutbolista nacional, Mark González, disfrutaron de un distendido viaje por Inglaterra. Eso sí, no están solos, sus pequeños hijos, Markcito y Luciana, los acompañan.

Recientemente, la exfigura de "Rojo" contó a sus más de 1,5 millones de seguidores de Instagram que su esposo fue invitado a participar en un partido de leyendas entre exjugadores del Liverpool y Manchester United.

Por lo mismo, el clan se ha tomado el tiempo para visitar distintos puntos turísticos que Maura muestra mediante videos y bellas fotografías.

"Cada vez más cobarde"

"Seguimos recorriendo y disfrutando con estos loquillos", escribió en la descripción de uno de sus post, en el que adjuntó una galería de imágenes de sus aventuras en la ciudad inglesa.

Una de sus últimas paradas fue en el Emirates Air Line, un teleférico que ofrece impresionantes vistas de Londres mientras cruza el río Támesis, alcanzando alturas de 90 metros.

"Obviamente, vamos a subirnos, porque nos gusta lo extremo", comentó Maura mientras grababa la construcción. Pese a lo atractivo del panorama, los nervios casi le juegan una mala pasada a la influencer.

En este sentido, continuó, comentando que "cada vez estoy más cobarde con las alturas, cada año que pasa me da más vértigo. Me da como una sensación rara en los pies, no sé que onda, antes no me pasaba", explicó.

"Pero allá vamos, siempre aperrando no más", remató en el clip justo antes de subirse a la cabina con sus retoños y Mark, pero el entusiasmo duró poco, ya que cuando la góndola comenzó a subir la influencer expresó todo su temor.

"Qué nervios, llegamos al peak de altura, no puede ser más alto esta cuestión, me da nervios", se le escucha decir en el registro.

Revisa el momento

Todo sobre Famosos chilenos