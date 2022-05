Cuarta fecha de Coldplay en Chile: Revisa a qué hora comienza la preventa de entradas

25 may. 2022 - 07:30 hrs.

Los fanáticos chilenos de la banda británica Coldplay tendrán su última oportunidad para ver a sus ídolos en vivo este 2022, luego de que sumaran una nueva fecha a la tanda de conciertos que ofrecerán en territorio nacional.

Tras el éxito de ventas de los shows programados para el 21, 23 y 24 de septiembre, la productora DG Medios, a cargo del regreso de los artistas a Chile, anunció de manera sorpresiva que los británicos darán un cuarto recital en el país.

De esta forma, los intérpretes de "Humankind", "Let Somebody Go" e "Infinity Sign" se presentarán el próximo día 20 de septiembre en el Estadio Nacional. En esta oportunidad, la popular cantante y exmiembro de Fifth Harmony, Camila Cabello, los acompañará como telonera en cada uno de los espectáculos.

Extra shows just announced for Colombia, Chile & Argentina!



16 Sept - Bogota, Estadio El Campín

20 Sept - Santiago, Estadio Nacional

01 Nov - Buenos Aires, Estadio River Plate



16 Sept - Bogota, Estadio El Campín
20 Sept - Santiago, Estadio Nacional
01 Nov - Buenos Aires, Estadio River Plate
Tickets on sale tomorrow (Buenos Aires) & Friday (Bogota and Santiago).

¿A qué hora comienza la preventa?

La preventa para la cuarta fecha de Coldplay en Chile será en exclusiva para clientes Entel o pagando con Tarjetas Santander, y comienza este miércoles 25 de mayo a las 11:00 horas de manera online.

Valor de entradas en preventa

¿Cómo comprar entradas en preventa?

Para comprar las entradas en preventa debes ingresar al siguiente sitio web:

¿Cuándo comienza la venta general?

En tanto, la venta general está agendada para el día viernes 27 de mayo a partir de las 11:00 horas, y está abierta para todo público.

Valor de entradas, venta general

Cabe destacar que los precios son los mismos que para los otros tres conciertos, cuyas entradas ya fueron vendidas en diciembre del 2021.

View this post on Instagram A post shared by Coldplay (@coldplay)

