Conoce el precio de las entradas para el cuarto concierto de Coldplay en Chile

Debido al éxito de venta de entradas de sus tres primeras fechas, la banda británica Coldplay sumó un nuevo concierto en Chile, en el marco de la gira mundial Music of the Spheres.

La productora DG Medios, encargada del regreso de los intérpretes de "Viva la Vida" a territorio nacional, anunció de manera sorpresiva que los artistas se presentarán en el Estadio Nacional el día 20 de septiembre, dando así inicio a la tanda de conciertos que termina el 24 del mismo mes.

Extra shows just announced for Colombia, Chile & Argentina!



16 Sept - Bogota, Estadio El Campín

20 Sept - Santiago, Estadio Nacional

01 Nov - Buenos Aires, Estadio River Plate



Tickets on sale tomorrow (Buenos Aires) & Friday (Bogota and Santiago). #MusicOfTheSpheresWorldTour pic.twitter.com/aJDkPXb3g8