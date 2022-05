"Mi ángel con alas de juguete": Benjamín Vicuña comparte sensible mensaje en el cumpleaños de su fallecida hija Blanca

15 may. 2022 - 14:00 hrs.

Este 15 de mayo, Blanca, la hija fallecida del actor chileno, Benjamín Vicuña, y la modelo argentina, Carolina "Pampita" Ardohain, estaría celebrando un nuevo cumpleaños.

Ante esta importante fecha, el intérprete nacional se sinceró con sus 2.5 millones de seguidores en Instagram, y les compartió unas emotivas palabras, recordando con amor a la pequeña.

Benjamín Vicuña y su fallecida hija Blanca

En septiembre de este 2022 se cumplirán 10 años de la partida de Blanca, quien contrajo una bacteria en México, la que le causó una neumonía hemorrágica y un derrame cerebral. Tras nueve días internada en la Clínica Las Condes y luchando por su vida, la menor falleció.

Perder un hijo marcó de tal forma a sus padres que siempre la están recordando en estas fechas especiales, expresándole todo su cariño. Este domingo no fue la excepción, ya que el chileno decidió compartir un video en sus redes donde se ve a Blanca jugando en la playa.

"Hoy el tiempo me dice que cumples 16 años, el mismo que evapora los recuerdos con una crueldad no apta para niños. El tiempo que acomoda y engalana. Mi niña mujer que me enseñó cómo no tenerle miedo a la muerte, mi niña dulce que miraba de costado la tele, mi princesa de inflables, mi duende encantado, mi ángel con alas de juguete", comenzó la publicación de Vicuña.

Con más emoción, el actor de "Pacto de Fuga" siguió escribiendo: "No puedo no imaginar tu pelo largo y tu risa, no puedo no especular con tu adolescencia mientras tus primas y amigas bailan sus fiestas de 15. Te veo correr por la playa buscando caracoles para escuchar la profundidad del mar, ese mar que hoy me repite tu nombre".

Así se fue extendiendo durante varias líneas, para finalizar felicitándola en su cumpleaños. "Feliz nacimiento Blanca Vicuña Ardohain, renaces en todos los amaneceres, renaces en cada señal de Dios, cada vez que logramos vencer el tiempo y entendemos que todo esto es solo un paso de baile."

Este post tocó la fibra de los seguidores de Benjamín, quienes se expresaron en más de 14 mil comentarios que les dejaron al actor.

