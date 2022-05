"Bebito aférrate a mi": Rocio Marengo comparte esperanzador mensaje en su lucha por ser madre

14 may. 2022 - 19:30 hrs.

Desde hace algunos días que la modelo argentina, Rocío Marengo, ha estado compartiendo ante sus más de 959 mil seguidores de Instagram, el proceso para poder quedar embarazada mediante un tratamiento médico que realizará sola, fuera de su relación con el empresario Eduardo Fort.

Todo partió cuando la exchica reality se mostró desde una clínica, mientras que en el posteo expuso: "Un pasito más, estoy muy orgullosa de mi!!! Tengo a la mejor familia y amigas del mundo. Gracias sol marengo hermana, mejor amiga... sos todo!"

Desde entonces, sus seguidores no supieron mucho más sobre el estado en el que se encontraba la argentina, hasta ahora, cuando decidió compartir una captura de pantalla de su búsqueda en Google, dejando en claro la ansiedad con la que está viviendo actualmente.

Según se lee en la imagen, Rocío habría buscado: "Síntomas cuando prende un embrión", a lo que aparecieron una serie de puntos con las supuestas señales que le dará su cuerpo una vez que se lleve a cabo la implantación del embrión en el útero.

View this post on Instagram A post shared by Rocio Marengo (@marengorocio)

Dentro de esta misma imagen, Marengo escribió "ansiosa??? Nooo!!", junto a un emoji de risa. Además, expuso: "Bebito aférrate a mí, vamos a ser re felices", dejando ver lo emocionada que la tiene este proceso en su vida.

Daniela Ambrosino también pareció emocionarse con la noticia, ya que decidió compartir con sus seguidores de Instagram esta noticia, a lo que Rocío le agradeció subiendo su historia acompañada de un "Graciassss" y un corazón.

Revisa la historia

@marengorocio

"Mi deseo es ser mamá"

Anteriormente, la argentina ya había dejado en claro que estaba en sus planes ser mamá, ideal que parecía no compartir con su pareja Eduardo Fort, ya que según expresó: "Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo."

"Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme. Es lo que siento hoy, quizás más adelante, se me da otra situación y decido tenerlo como proyecto en conjunto", comentó también, asumiendo que lo que debe unirla a una pareja es el amor y no la meta de ser padres.

Respecto a los apellidos que tendrá su futuro hijo, ella fue enfática en que desea que su bebé tenga, en primera instancia, el Marengo.

"Una cosa es ser mi novio, que es pasajero porque hoy está porque hay amor, pero si mañana no está el amor, chau! Y otra cosa es ser padre de un hijo que es para toda la vida. Edu es mi novio! Y nos -a mi bebe y a mí- acompañará mientras esté en pareja", finalizó diciendo.

Todo sobre Famosos