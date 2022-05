"Me dio la locura": Karla Melo sorprende con radical cambio de look

11 may. 2022 - 09:30 hrs.

La actriz Karla Melo (34 años) es una de las famosas chilenas que no le tiene miedo al cambio. Así lo ha demostrado en más de una oportunidad en Instagram, donde ha compartido cada uno de sus retoques capilares, desde el rubio platinado a incluso colores de fantasía.

En una de sus más recientes publicaciones en la red social, mediante el formato stories, la intérprete sorprendió a sus seguidores tras mostrar la última transformación capilar a la que se sometió.

"Quedé regia"

Esta vez, quien dio vida a Flavia en la serie "El reemplazante" decidió cortar su cabellera, dejando atrás el pelo largo para ahora usarlo por sobre los hombros.

"Quedé regia", escribió la influencer sobre la fotografía en la que aparece sonriendo y luciendo su nueva melena. Además, aprovechó de mencionar al estilista que la ayudo a renovar su look.

Asimismo, detalló el procedimiento que utilizó para lograr ese resultado: "Miren mi gente, me cortaron el pelo hermoso y, además, me hice un plastificado, que es parecido a un alisado, pero no es tan invasivo. Disciplina el cabello, lo deja brillante y dura tres meses, ¿qué tal?", preguntó a sus fanáticos.

Por último, subió una postal frente al espejo de cuerpo completo, en la que dejo ver su nueva apariencia. "Me dio la locura", fue la explicación que dio sobre su corte de pelo.

Revisa las imágenes

Todo sobre Famosos chilenos