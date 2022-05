"Espero estar a la altura": Ingrid Parra enternece en redes sociales en su primer Día de la Madre

09 may. 2022 - 22:00 hrs.

Este domingo 8 de mayo varias famosas del espectáculo nacional celebraron su primer Día de la Madre junto a sus pequeños hijos. Una de ellas fue la actriz Ingrid "Peka" Parra, quien en 2021 dio a luz a su primogénita, Emma.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer contó a sus más de 560 mil seguidores, sus sensaciones sobre esta fecha tan especial y la maternidad en una publicación, en la que aparece la pequeña.

"Mi primer Día de la Mamá"

Ingrid aprovechó la festividad para dedicar unas emotivas palabras a su retoña mediante la plataforma: "¡Mi primer día de la mamá! Gracias mi EMMA hermosa por elegirme como tu mamá", partió expresando la actriz en la descripción del post.

Asimismo, añadió que "espero estar a la altura porque tú te mereces el mundo entero mi chiquita".

En la misma línea, también aprovechó de agradecer a su pareja, el publicista Cristián Sales, con quien además de ser padres, mantienen un emprendimiento familiar con un centro de eventos en la localidad de Chicureo, en la comuna de Colina.

"Gracias a su papito lindo por volver a esta locura que es tener una guagua en casa cuando ya tenías la tarea hecha. Te amo, te admiro y te vuelvo a amar todos los días de vida. ¡Hoy será un gran día! ¡A disfrutar!", concluyó.

Revisa la publicación de Ingrid

El antes y después tras el embarazo

Recientemente, Ingrid reveló que hasta antes del embarazo, mantenía un estricto plan de entrenamiento, el cual la tenía en forma. Sin embargo, se encontraba ansiosa por recuperar su figura, por lo que decidió operarse.

Si bien naturalmente logró bajar a los 58 kilos, en esa cifra se estancó y reconoció que "mi ansiedad fue mayor y me hice una lipo". Parra explicó que se le hizo muy difícil bajar de peso, sumado a problemas que tuvo con la maternidad.

"Me costó mucho que la Emma tomara pechuga, no me salía leche y me frustraba constantemente. Tuve que poner relleno desde el comienzo, me ayudaron tres matronas que iban a mi casa, me enseñaron técnicas para poner bien la pechuga para que saliera más leche y no hubo caso. Eso me provocó más ansiedad, lo que hizo que comiera cosas dulces. Necesitaba ayuda", sentenció.

View this post on Instagram A post shared by Ingrid Parra (@pekaparra)

Todo sobre Famosos chilenos