"Me siento tranquila": Tonka Tomicic regresa a la TV en medio de investigación a Parived por caso de relojes robados

02 may. 2022 - 10:00 hrs.

Desde noviembre del 2021 que Tonka Tomicic no aparece en la televisión, luego del término de "Bienvenidos", matinal de Canal 13. En ese tiempo, su marido, Marco Antonio López, "Parived", fue vinculado con el caso de joyas y relojes robados, por lo que se mantuvo alejada de la pantalla hasta ahora.

La reconocida animadora anunció su regreso al estelar "Starstruck", donde debutará como jurado.

"Me siento tranquila"

En relación con su regreso a la televisión, Tonka Tomicic cuenta que "ahora estoy bien, resuelta, entera, me siento tranquila"; y sobre su ausencia, señala que "me vino muy bien tener un momento de intimidad al no estar en televisión para vivir un proceso más personal".

"Cuando hay temas más polémicos o noticias más mediáticas, el estar trabajando hace que haya una tensión y presión mayores. Me parece que eso fue bueno, porque fue algo que me tocó experimentar en casa. Ahora tengo la oportunidad de volver cuando me siento bien, segura", indica.

Pese a la "conexión mediática", volver es una "exposición mayor, pero es mi trabajo, me gusta, lo gozo y quiero seguir trabajando".

Estos cinco meses fuera de la televisión le sirvieron "para desconectarme, para vivir en la intimidad ciertos momentos, para regenerarme. Tuve la suerte de tener un espacio para mí que no tenía hace muchísimo tiempo y en vista de las circunstancias, era muy necesario".

Críticas a Tonka

Respecto a las críticas que recibió cuando su marido fue vinculado con el caso de relojes robados, Tonka dice que las críticas "siempre han estado, son parte de este trabajo".

Asimismo, señala que "uno no puede ser monedita de oro en un medio de comunicación. De las críticas profesionales siempre ha aprendido, pero uno no puede actuar en base a lo que dice un anónimo en redes sociales".

Sobre alguna vez dejar la televisión, lo descartó de lleno y que solo son rumores que "uno no puede estar desmintiendo" recurrentemente.

La polémica de Parived

Sobre el caso de relojes y joyas robadas, donde está involucrado Parived, recientemente Tonka dio una entrevista a través de Instagram, con el también animador Francisco Saavedra, dando a conocer su postura.

"Era importante referirme al tema para compartir y conversar con las personas sobre lo que he estado viviendo, lo que siento y algunos detalles que de pronto para el público era importante saber", remarca la modelo, agregando que fue para "cerrar el ciclo" y así "volver renovada".

El caso de Parived

En agosto de 2021, Ciper Chile publicó una investigación en la cual se vincula a Marco Antonio López, conocido como Parived, esposo de Tonka Tomicic, con un caso de contrabando de joyas y relojes de lujo.

De acuerdo al citado medio, la Fiscalía Metropolitana Occidente está tras los pasos de varios funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que están relacionados con una red de contrabando, que incluye a empresarios receptadores de accesorios de lujo robados en el extranjero.

La causa que lidera el fiscal jefe de la Fiscalía Local de Pudahuel, Eduardo Baeza, indaga hasta ahora los delitos de contrabando, lavado de activos y receptación, es decir, personas que compran mercancía robada.

Precisamente dentro del delito de receptación es que se está investigando a Parived, ya que los antecedentes de Fiscalía indican que este habría adquirido tres relojes de la marca Rolex, los que en el comercio están avaluados en un precio que parte en los $4,5 millones y que pueden llegar a $70 millones.

