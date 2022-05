"Por eso me cuesta crecer": "China" Suárez se emociona al recordar su "linda" infancia

01 may. 2022 - 16:30 hrs.

En la previa de la IX entrega de los Premios Platino del cine iberoamericano en Madrid, los medios aprovecharon la oportunidad de conversar con diferentes estrellas audiovisuales. Fue así como lo hizo Teleshow, quien entrevistó de forma exclusiva a la actriz argentina María Eugenia "China" Suárez.

En este contexto, la argentina habló sobre sus actuales proyectos musicales, donde está principalmente enfocada, y dándole protagonismo tras pegar en los streamings con su reciente colaboración con el cantante Celli.

Sin embargo, no fue lo único que alcanzó a conversar, ya que también llegaron a la fibra más sensible al charlar sobre su círculo cercano de amistades, en particular su cercanía con Lali Espósito, y sus inicios en la actuación.

En ese punto, se le consultó a la intérprete sobre su familia, haciendo que la entrevistada retrocediera en el tiempo.

"Tuve una infancia tan linda que yo creo que por eso me cuesta crecer y aceptar el paso del tiempo", dijo.

Añadió que "no me quiero olvidar de todo eso, van pasando los años, se te va un ser querido, se te van las voces, es desesperante", explicó.

Asimismo, para darle término al tema, dijo que "la disfruté tanto que por eso no quiero que me quede tan lejos y trato de darles a mis hijos lo mejor".

Revisa la entrevista aquí:

Todo sobre Famosos

Todo sobre Tendencias